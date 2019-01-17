Испания: госпиталь поддержал юных пациентов

Врачи госпиталя Бильбао нашли легкий способ снизить уровень тревожности и страха у маленьких пациентов перед операцией.

Вместо постельного режима – заезд по больничным коридорам, пишет espanarusa.com.

По словам медиков, тот факт, что маленький пациент сам заезжает в операционную, позитивно влияет не только на его эмоциональное состояние, но и помогает родным пережить этот трудный момент.