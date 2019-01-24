Испания: госпиталь в Матаро отменяет операции

Отсутствие анестезиологов заставило приостановить проведение хирургических вмешательств в медицинском центре города Матаро. Крупный медицинский центр, обслуживающий также жителей других городов и деревень района Маресме, закрыл на этой неделе 6 операционных. В 7 оставшихся операционных с этого момента проводятся только операции, требующие местной анестезии, во время которых наличие анестезиолога не обязательно. На прошлой неделе было приостановлено функционирование детской операционной. Пресс-секретарь госпиталя подтвердил закрытие нескольких операционных, заявив, что «это не вопрос денежных ресурсов, а недостаток профессионалов в этой области».

Проблемы в обеспечении нормальной деятельности больниц в Каталонии, связанные с недостатком квалифицированных анестезиологов, начались несколько лет назад. Происходит это не только в Матаро. Например, госпиталю Parc Taulí в городе Сабадель пришлось прибегнуть к услугам частных анестезиологов летом 2017 года, чтобы справиться с увеличением количества хирургических операций в связи с выполнением плана по сокращению списка ожидания, пишет espanarusa.com.

Нурия Эстаньол, анестезиолог и делегат профсоюза медицинских работников Каталонии, обращает внимание на расширение медицинских областей, требующих наличия анестезиолога, таких как гастроскопия и интервенционная рентгенология. Вице-президент Ассоциации анестезиологов при Академии медицинских наук Каталонии Хавьер Сала резюмирует, что проблемы возникают как по причине недостаточной подготовки кадров, так и из-за низкой оплаты труда в медицинской сфере Испании. «Мы могли бы привлечь людей из других частей Европы, но в Испании заработные платы очень низкие», заявляет Хавьер.

В госпитале Josep Trueta в Жироне возникла спорная ситуация, когда медицинские работники согласились на проведение легкой операции по удалению катаракты без анестезиолога, только в присутствии медсестры, знающей основы анестезиологии.

Руководство объяснило это тем, что данный случай относился к операциям «пониженного риска», и заверило, что при возникновении осложнений к офтальмологам подключились бы анестезиологи отделения общей хирургии. Тем не менее хирурги по-прежнему чувствуют себя «некомфортно», проводя даже самые простые операции без присутствия специалистов по анестезии. «Хирурги слишком заняты процессом операционного вмешательства, чтобы еще успевать следить за монитором состояния пациента», – отмечает Флор Эскалада, офтальмолог госпиталя Josep Trueta.