Испания: гостиничный сектор Барселоны потерял 50 млн евро

Об этом говорится в исследовании, подготовленном организациями STR и Magma Consulting. В период вышеупомянутых событий потери составляли 14 евро в день на каждый номер гостиницы. Кроме того, недосчитались прибыли и другие сегменты туристической отрасли: транспорт, кафе, рестораны, экскурсионный бизнес, передает noticia.ru.

На этом фоне отличилась Малага, где отели увеличили прибыль на 17%.