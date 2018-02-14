Испания: гостиничный сектор Барселоны потерял 50 млн евро

Среда, 14 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: гостиничный сектор Барселоны потерял 50 млн евро

Референдум о независимости Каталонии и последовавший за этим политический кризис лишили барселонские отели 50 млн евро прибыли.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном организациями STR и Magma Consulting. В период вышеупомянутых событий потери составляли 14 евро в день на каждый номер гостиницы. Кроме того, недосчитались прибыли и другие сегменты туристической отрасли: транспорт, кафе, рестораны, экскурсионный бизнес, передает noticia.ru.

На этом фоне отличилась Малага, где отели увеличили прибыль на 17%.

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