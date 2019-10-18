Испания готова к любому сценарию по Brexit
Соглашение - новая возможность, чтобы выход Великобритании из состава ЕС произошел упорядочено, отметил Педро Санчес.
Власти Испании готовы к любому сценарию относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом написал в четверг в Twitter и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес, пишет ТАСС.
"27 [стран - членов ЕС] одобрили соглашение с Соединенным Королевством - новая возможность, чтобы Brexit произошел упорядочено, - отметил Санчес. - Хотя правительство Испании работает над тем, чтобы так и было, мы готовы к тому, чтобы противостоять любому Brexit".