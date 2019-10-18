Испания готова к любому сценарию по Brexit

Пятница, 18 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания готова к любому сценарию по Brexit

Соглашение - новая возможность, чтобы выход Великобритании из состава ЕС произошел упорядочено, отметил Педро Санчес.

Власти Испании готовы к любому сценарию относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом написал в четверг в Twitter и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес, пишет ТАСС.

"27 [стран - членов ЕС] одобрили соглашение с Соединенным Королевством - новая возможность, чтобы Brexit произошел упорядочено, - отметил Санчес. - Хотя правительство Испании работает над тем, чтобы так и было, мы готовы к тому, чтобы противостоять любому Brexit".

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья