Испания готова к любому сценарию по Brexit

Власти Испании готовы к любому сценарию относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом написал в четверг в Twitter и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес, пишет ТАСС.

"27 [стран - членов ЕС] одобрили соглашение с Соединенным Королевством - новая возможность, чтобы Brexit произошел упорядочено, - отметил Санчес. - Хотя правительство Испании работает над тем, чтобы так и было, мы готовы к тому, чтобы противостоять любому Brexit".