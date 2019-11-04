Испания готова принять климатический саммит вместо Чили

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания готова принять климатический саммит вместо Чили

Испания готова в случае необходимости принять у себя климатический саммит COP25 после того, как Чили отказалось проводить у себя это мероприятие.

Исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес передал президенту Чили Себастьяну Пиньере "готовность Испании сотрудничать во всем, что необходимо, в случае необходимости, принять саммит по климату в Мадриде", говорится в сообщении кабинета министров, которое цитирует РИА Новости.

Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт передала эту информацию в ООН, оно будет обсуждаться в немецком Бонне на встрече межправительственной группы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

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