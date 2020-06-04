Испания готовится к рекордно низкому летнему туристическому сезону

Эксперты из гостиничного сектора ожидают, что чуть более половины всех средств размещения в стране будут открыты летом при очень низкой заполняемости. «Там, где загрузка обычно составляет 80 или 90%, она снизится до 25%», - объяснили топ-менеджеры.

По их словам, крайне важно создать карту безопасных регионов в Европе, чтобы как можно скорее обеспечить транспортные коридоры для туристов, пишет РИА Новости.

«Это лето не будет похоже ни на одно другое», - отметил Антонио Каталан, глава международной гостиничной сети.

«Улучшается ли ситуация? Да, но это будет несопоставимо с прошлым сезоном», - сказал источник из еще одной цепочки отелей.

В других сетях уточняют, что по сравнению с данными на конец мая, число бронирований увеличилось в четыре раза, в основном туристы интересуются августом, но это далеко не цифры 2019 года.

В некоторых международных сетях планируют открытие лишь от 25 до 50% своих отелей.

Испанское правительство объявило, что зарубежные туристы смогут вернуться в страну с 1 июля, тогда же будет снят обязательный 14-дневный карантин для иностранцев. Но эксперты отрасли призывают власти разрешить въезд гостей до этой даты.