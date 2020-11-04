Испания готовится переходить на водородную энергетику

Произведенный с использованием возобновляемой энергии водород станет в Испании главным источником энергии к 2050 году и позволит стране на 100% сократить выбросы углекислого газа.

Уже к 2030 году Испания планирует производить 4 гигаватта водородного топлива – это 10% от объема, который будет вырабатывать к этому моменту Евросоюз. Из этого не меньше 25% должно приходиться на «зеленый» водород – выработанный без использования углеродного топлива.

Первым делом водород в Испании планируют использовать как транспортное топливо. Планируется, что к 2030 году в стране на водороде будут ездить 5 тысяч частных авто, 150 автобусов и поезда на двух железнодорожных маршрутах, пишет euro-pulse.ru.

Водород считается «зеленой» альтернативой углеродному топливу, потому что при сжигании он не выделяет вредных веществ и парниковых газов – только водяной пар. В отличие от углеводородов, водород не встречается в природе в свободном виде, поэтому его необходимо вырабатывать. Как правило, для этого используют электролиз воды. Чтобы запустить этот процесс, необходима электроэнергия. Если использовать для этого энергию из возобновляемых источников, вроде солнечных батарей или ветряков, водород будет нейтральным с точки зрения влияния на климат.