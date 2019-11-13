Испания: Грета Тунберг поедет на саммит в Мадриде на катамаране

Ранее министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

"Я так рада сообщить, что у меня, возможно, получится приехать на (Климатический форум) COP25 в Мадриде. Мне предложили поехать из Виргинии на катамаране La Vagabonde длиной 48 футов (около 14 метров)", - написала Тунберг в своем микроблоге в Twitter.

Она добавила, что выедет с австралийцами и англичанами в среду утром (по времени США), пишет РИА Новости.

Ранее Тунберг, которая сейчас находится в США, написала в Twitter, что нуждается в помощи, чтобы пересечь океан в ноябре и посетить климатический форум в Мадриде. "Оказывается, что я проехала полмира не в том направлении", - написала 16-летняя активистка.

В минувшую среду президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре. Испания заявила о готовности принять климатический саммит в Мадриде, в ООН приняли это предложение.

В августе, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.