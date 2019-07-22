Испания: грозовой воротник напугал жителей Барселоны

По словам ученых, это был так называемый грозовой воротник - выстроенные в длинный вал облака. Они образуются на переднем крае грозы, как правило, на границе атмосферных фронтов, и часто сопровождаются грозами, ливнями и скачками давления. Это явление до сих пор не до конца изучено, пишет noticia.ru.

Темные тучи с длинным закрученным белым облаком произвели впечатление и на туриста из Австралии, который смог снять их на камеру мобильного телефона со стороны пляжа.