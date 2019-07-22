Испания: грозовой воротник напугал жителей Барселоны

Понедельник, 22 Июль 2019 Испания Испания

Испания: грозовой воротник напугал жителей Барселоны

Необычное метеорологическое явление напугало жителей Барселоны 17 июля.

По словам ученых, это был так называемый грозовой воротник - выстроенные в длинный вал облака. Они образуются на переднем крае грозы, как правило, на границе атмосферных фронтов, и часто сопровождаются грозами, ливнями и скачками давления. Это явление до сих пор не до конца изучено, пишет noticia.ru.

Темные тучи с длинным закрученным белым облаком произвели впечатление и на туриста из Австралии, который смог снять их на камеру мобильного телефона со стороны пляжа.

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