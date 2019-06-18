Испания: "Грузовики разводов" колесят по Мадриду

Три автомобиля стоят на парковке рядом с больницей Severo Ochoa в городе Леганес, недалеко от Мадрида. Вроде бы, все в порядке, ничего необычного. Или нет? На задних дверях старого белого грузовика нарисована розовая табличка: «Если грузовик развода появился на твоем пути, возможно, это неспроста»; на Citroën C15 написано: «Развод по 150 евро за одного супруга. Жизнь коротка, мы живем только один раз, и только вы решаете, как это делать»; а на бело-голубом Сеате табличка: «Вместе или по отдельности... но счастливы». Грузовики разводов уже здесь. И катаются по Мадриду.

Тридцатитрехлетний Альберто Гарсия Себриан является владельцем и идеологом фирмы Cebrián y Asociados: «Мы способствуем тому, чтобы развод был доступен каждому». Фирма открылась в 2009 году в Аранхуэс. Спустя 10 лет у них уже три офиса: еще один в Легаспи (Мадрид), а другой в Леганесе. «Мы не поощряем разводы, мы помогаем осуществлять их по взаимному согласию тех, кому необходимо изменить свою жизнь так, как они действительно хотят». В офисе компании в Мадриде работают пять сотрудников: Гарсия с тремя коллегами - от 45 до 65 лет - и секретарем. Гарсия говорит, что он получил юридическое образование в Университете Карлоса III в Мадриде в 2009 году. «Мы не обращались в агентства для разработки рекламной стратегии. Остальные бюро тратят на рекламные щиты столько же, даже больше!» Разница в том, что щиты стоят на месте. А грузовики развода Гарсии движутся по Хетафе, Леганесу и Карабанчель, пишет espanarusa.com.

Цифровой импульс для бюро случился в 2012 году с рождением divorcieitor.com, их сайта. На стартовой странице написано: «Никто не разводит так, как divorcieitor». А дальше вы можете прочитать: «Когда нам не нравится наш круг общения, кино, еда, работа ... мы по возможности стараемся изменить это. Почему же мы не разводимся, когда мы несчастливы в нашем браке? У нас есть право на экспресс-развод, быстрый, простой и экономичный». Вот так просто. За взаимное судебное соглашение без несовершеннолетних детей взимается 120 евро с супруга. С несовершеннолетними детьми - 150. И за взаимное нотариальное соглашение в Мадриде - 150. «Экспресс-развод можно назвать нашей специализацией», - говорит Гарсия. Но профсоюзу не очень нравятся эти грузовики разводов: «Нам звонят из других юридических фирм и говорят, что мы принижаем профессию своей стратегией».

Четыре года назад в Испании законодательно закрепили возможность проводить так называемый экспресс-развод, или развод в присутствии нотариуса. «Это очень быстрый и практичный вариант, но чтобы выбрать такую форму развода, необходимо выполнить ряд требований: более трех месяцев с момента заключения брака, отсутствие общих детей или если дети уже совершеннолетние, и, конечно, наличие адвоката», говорится на сайте EasyOffer, специалистов по поиску адвокатов.

Успех компании, запустившей грузовики разводов, такой, что в месяц они совершают около 50 - 60 разводов в месяц. В 2017 году в Мадриде совершалось в среднем 38 разводов в день, это самая актуальная из доступной статистики Национального института статистики. В Испании средний показатель аннулирования браков и разводов составляет 2,2 на 1000 жителей. «Наш звездный месяц - сентябрь, потому что пары решают развестись в августе - в этом месяце многие пары обычно проводят больше часов вместе», - говорит Гарсия Себриан.

В настоящее время в его распоряжении бюро имеется парк из четырех фургонов C15, грузовика и Seat 600. «Фургоны обошлись нам в 800 евро». Им больше 20 лет. «Я купил грузовик за 1600, а Seat 600 принадлежал моей семье. И мы не собираемся покупать больше, этого количества достаточно». По словам сотрудников, что бракоразводные грузовики перемещают по городу друзья и родственники. «Грузовики водят раз в неделю по установленному маршруту, бесплатно. Карабанчель, Леганес и Хетафе. В другие места мы не ездим. В остальные дни недели грузовики оставляют возле торговых центров или на бесплатных парковках с большой проходимостью.

Люди фотографируют наши грузовики, загружают их в сеть, а мы получаем бесплатно рекламу» - рассказывает Себриан.