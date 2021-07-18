Испания: хакера отправили в тюрьму

Российского хакера Дениса Токаренко власти Испании приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы за кражу денег у банков с помощью вредоносной программы, сообщает Национальная судебная коллегия Испании.

В судебной коллегии отметили, что Токаренко создал вредоносную программу и заразил ей компьютеры банков в разных странах. Хакер, находясь у себя дома в Аликанте, управлял банкоматами и завладел почти 5 млн евро.

За компьютерное мошенничество Токаренко приговорили к трём годам тюрьмы. За участие в деятельности преступной группировки, подделку документов и отмывание денег ему дали ещё по полгода. Также хакера оштрафовали на 6 млн евро.

Его подругу Юлию Глушенкову, украинскую гражданку, осудили за отмывание денег. Она проведёт в заключении шесть месяцев и выплатит штраф в размере 300 тыс. евро.

Вредоносная программа Токаренко поражала компьютерную систему банков после того, как их сотрудники открывали электронные письма от якобы сотрудничающей с банком компании. Следствие полагает, что это произошло с банками Тайваня, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Румынии.