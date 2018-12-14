Испания: хакеры взломали сайт партии VOX

Пятница, 14 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: хакеры взломали сайт партии VOX

Хакеры из Anonymous взломали сайт крайне правой партии Испании VOX и опубликовали данные учетных записей 30 тысяч сторонников партии.

О этом сообщила на своей странице группа взломщиков La Nueve в Twitter.

Судя по сообщениям в соцсети, о приближающемся взломе партия знала заранее. В нескольких сообщениях хакеры пишут, что, несмотря на то, что партия "вот уже несколько дней ведет работы по улучшению сайта и пытается очистить/зашифровать данные", так как их кто-то предупредил, "уже в любом случае поздно", пишет noticia.ru.

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