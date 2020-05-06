Испания: Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»

Среда, 06 Май 2020 Испания Испания

Испания: Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»

Согласно информации El Universal, полузащитник мадридского «Реала» колумбиец Хамес Родригес может перейти в стан главных соперников «сливочных» - «Атлетико».

По данным источника, «матрасники» предложили колумбийскому хавбеку контракт с годовым окладом в размере 25 миллионов евро. Ожидается, что Хамес перейдет уже ближайшим летом, пишет regnum.ru.

Также Хамес может отработать свой контракт с мадридским «Реалом», который заканчивается летом 2021 года, после чего игрок станет неограниченно свободным агентом и может бесплатно перейти в «Атлетико».

Сообщается, что «Реал» готов предложить колумбийцу новый контракт.

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