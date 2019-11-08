Испания: Хавьер Агирре станет новым главным тренером «Леганеса»

Об этом 4 ноября сообщает Sport.es.

Также сообщается, что 60-летний мексиканский специалист уже находится в Испании и направляется в клуб для заключения соглашения с его руководством, пишет regnum.ru.

Отметим, предшественником Хавьера Агирре на посту главного тренера «Леганеса» был Маурисио Пеллегрино, который покинул команду две недели назад и с тех пор обязанности главного тренера исполнял Луис Сембранос.

Напомним, это будет работа с пятым клубом испанской Примеры для Агирре, который ранее побывал в роли главного наставника «Осасуны», мадридского «Атлетико», «Сарагосы» и «Эспаньола».