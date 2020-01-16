Испания: Хави объяснил, почему отказался возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему он отказался возглавить каталонский клуб.
Об этом 16 января сообщает Mundo Deportivo.
«Я действительно получил предложение от «Барселоны», но я не принял его, потому что мне ещё слишком рано тренировать эту команду. Но это остается моей мечтой на будущее», — сказал Хави.
Он добавил, что в первую очередь сообщил о своём решении семье, а затем игрокам катарского клуба «Аль-Садда», главным тренером которого он является, пишет regnum.ru.