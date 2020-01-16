Испания: Хави объяснил, почему отказался возглавить «Барселону»

Об этом 16 января сообщает Mundo Deportivo.

«Я действительно получил предложение от «Барселоны», но я не принял его, потому что мне ещё слишком рано тренировать эту команду. Но это остается моей мечтой на будущее», — сказал Хави.

Он добавил, что в первую очередь сообщил о своём решении семье, а затем игрокам катарского клуба «Аль-Садда», главным тренером которого он является, пишет regnum.ru.