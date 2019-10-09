Испания: Хэллоуин 2019 в парке развлечений PortAventura World

В этом году с 21 сентября по 17 ноября гостей ждут 160 пугающих персонажей, несколько тематических площадок с развлечениями, грандиозные ночные шоу, парады монстров, которые призваны напугать и развеселить одновременно. Посетители смогут выбрать аттракционы, согласно своим предпочтениям: от самых жутких до веселых, на которые можно отправиться всей семьей. Однако никогда не следует расслабляться, ведь накануне такого праздника монстры могут поджидать гостей на каждом углу, приглашая отправиться в страшно увлекательное приключение.

Для тех, кто ищет всплеска адреналина, заготовлена новинка сезона 2019 года – аттракцион La Isla Maldita, который считается уникальным в своем роде в Европе. Участники оказываются на острове во время страшного шторма, который вернул к жизни фантастических пиратов. Там их ожидает 35 минут приключений в окружении пугающих персонажей. Этот аттракцион оплачивается отдельно (10 евро с человека) даже при наличии абонемента, пишет espanarusa.com.

Особая тематическая атмосфера на территории парка создается с помощью более 22 000 тыкв, без которых не обходится ни один Хэллоуин, паутин, свисающих из каждого угла, мистического освещения и странных звуков, от которых пробегают холодок по телу. Каждый день в PortAventura World проходят парады монстров и красочные шоу, посвященные празднику. В театре Gran Teatro Imperial, находящемся на территории парка, заготовлено представление Halloween Kingdom, во время которого танцоры и акробаты презентуют готическую историю о призрачных существах. Организаторы обещают, что с помощью световых эффектов, музыки и движений, шоу способно удивить как детей, так и взрослых.

Главные герои PortAventura World – это, конечно же, дети, поэтому большая часть программы готовилась именно для них. Детские шоу представляют собой смешное и веселое, нежели пугающее зрелище. Даже монстры способны стать добрыми и вызвать веселый смех. Они готовы пригласить маленьких гостей поиграть и повеселиться. В секторе SésamoAventura персонажи культовой детской программы «Улица Сезам» представляют вниманию зрителей шоу Ya es Halloween, в котором шуток и игр будет больше, чем страшных моментов. В секторе La Posada de Halloween гостей ждут, чтобы поиграть в интерактивные игры, стать профессиональным членом жюри и выбрать самого жуткого монстра этого года, а также попробовать вкусные новинки тематического меню.

В эпоху Хэллоуина ночь считается самым важным временем суток, поэтому именно в это время будет представлена особая программа. Например, 12 октября пройдет костюмированная Ночь Вампиров, а 31 октября – Gran Noche de Halloween, грандиозная развлекательная программа до часу ночи, во время которой можно стать героем мистической истории и музыкального шоу, а также покорителем самых страшных аттракционов.

В этом году в PortAventura World приготовили несколько новых развлечений, на которые стоит обратить внимание. Одним из них является интерактивное приключение Street Mission, стирающее грани реальности. Отельный комплекс парка развлечений приглашает гостей в новый отель Hotel Colorado Creek, где их ждет комфортный отдых в атмосфере эпохи золотой лихорадки Дикого Запада.