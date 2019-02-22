Испания: хип-хоп проект для подростков

Идея продвигать городской проект хип-хопа для подростков в Мадриде пришла испанскому рэперу El Chojin во время гастролей в Латинской Америке.

В городе Сан-Паулу в Бразилии он обнаружил La casa del hip hop – культурный проект, помогающий молодым людям, подверженным риску социального отчуждения. «Им удалось забрать этих ребят с улиц. Хип-хоп может спасти жизнь», – объясняет музыкант. «Я вернулся в Испанию с идеей создания чего-то подобного в Мадриде, хотя подростки здесь имеют меньший риск отчуждения, чем те, кто живет в фавелах Сан-Паулу. Хип-хоп – это движение, философия жизни, которая может помочь им во многих отношениях», – добавляет он.

После переговоров с мэрией Мадрида рэперу удалось воплотить эту идею в реальность, создав проект, состоящий из цикла семинаров и музыкальных мероприятий в стиле хип-хоп, которые будет проходить в открытом пространстве Quinta de los Molinos до июня 2019 года. В рамках этого проекта музыкант собирается сотрудничать со многими представителями испанской хип-хоп-культуры, такими как DJ Bigfalanges, Locus и DJ Yulian, граффитистом Франциско Рейес, танцором брейк-данса B-boy Manu и RoboroB, мастером боевого искусства хапкидо Хосе Луис Руэда Кастаньо.

В прошлую субботу прошел один из первых семинаров для подростков в возрасте от 13 до 18 лет, в котором El Chojín и граффитист Франциско Рейес провели мастер-класс по истории хип-хопа. «Если мы собираемся сделать цикл о хип-хопе, мы должны начать с азов, объясняя молодежи что это такое. Есть много людей, которые считают, что хип-хоп и рэп одинаковы, но в направлении хип-хоп выделяется еще несколько течений», – рассказывает рэпер. Также он возвращается к истокам возникновения этого направления, как философии жизни, тесно связанной с общинами темнокожих и их борьбой за свои права. Семинары и мастер-классы имеют разную ценовую категорию и требуют предварительной регистрации на веб-сайте Quinta de los Molinos. Все занятия проводятся в утреннее время по субботам, пишет espanarusa.com.

Как объясняет Беатрис де Торрес, художественный директор открытого пространства Quinta de los Molinos, помощь подросткам является основой деятельности этого центра, и организаторы стремятся учитывать их желания и интересы. Параллельно с этим проектом будут проходить и другие мероприятия, связанные с хип-хопом. Одним из таких мероприятий является Improvisando que es gerundio, программа, организованная мадридским Театром импровизации Impromadrid Teatro, раскрывающая секреты выполнения трюков.

Недалеко от открытого пространства проходят другие муниципальные проекты, связанные с этим направлением искусства. В течение двух лет молодые люди из района Orcasur и Villaverde также учатся выражать себя через творчество благодаря проекту Barrios при поддержке мэрии Мадрида. «Он родился с целью помочь молодым людям, подверженным риску социального отчуждения, показать им инструменты, с помощью которых они могут рассказать о своих реалиях», – рассказывает Хавьер Бенедикто, координатор проекта. Он добавляет, что подросткам предлагаются и другие художественные форматы для самовыражения. Например, таким форматом выступает фотография. В прошлом году организаторы выдавали участникам фотокамеры, чтобы они в фотографиях отразили свои истории. Проект Barrios, который получил в прошлом месяце премию в номинации «Инновации в культуре» Фонда современного искусства, в ближайшее время собирается выпустить фотокнигу с работами подростков. «Этот проект сумел изменить жизнь многих подростков», – заключает Бенедикто.