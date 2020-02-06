Испания: храм Святого Семейства в Барселоне растет не по дням, а по часам

Каждый день они меняют свое местоположение и становятся все выше, вместе с ними растет и сам храм. Строители сейчас занимаются возведением шести новых башен. На данный момент величайшее произведение Гауди считается построенным на 76%. В то время как около 15 000 человек посещают его, этот объект Всемирного наследия продолжает строиться. Окунаясь в атмосферу величия архитектурных элементов, миллиона деталей, природных элементов, бликов солнечного света на витражах, посетители забывают, что находятся в центре еще строящегося здания. Когда гости гуляют по залам, архитекторы, плотники, каменщики, модельеры, скульпторы, кузнецы и другие ремесленники продолжают свою кропотливую работу, завершение которой, маячит уже в ближайшем будущем.

2026 год – объявленная дата завершения всего архитектурного комплекса. Она будет совпадать со столетием со дня смерти Антонио Гауди, который скончался 10 июня 1926 года в больнице Санта-Креу в Барселоне, через три дня после того, как его сбил трамвай в центре города. Останки художника покоятся сегодня в склепе храма Святого Семейства, куда приходят почтить его память, пишет espanarusa.com.

Фасад Glòria ждет того момента, когда на нем начнут появляться орнаменты с более чем 100 фигурами персонажей из Библии, как мечтал сам Гауди. Для начала выполнения комплексного орнамента этого фасада в данный момент отбираются художники и скульпторы. Их будут консультировать как художественные советы, так и богословская комиссия. На данный момент продолжается строительство центральных башен, некоторые из которых уже тянутся к солнечному небу, а некоторые пока находятся только в проекте.

«Мы работаем, никого не беспокоя. Нет ни шума, ни движения грузовиков. Мы соблюдаем все меры безопасности, чтобы избежать любых аварий, которые могут быть потенциально опасными для посетителей», - рассказывает Альберт Портолес, руководитель отдела моделирования. В последние годы технологии позволяют делать детальные макеты, просчитывая все необходимые затраты труда и материалов. В это время в муниципалитете Гайа, в часе езды от Барселоны, изготавливаются огромные каменные блоки, которые потом превращаются в волшебные элементы храма. Основные работы по созданию орнаментов ведутся на земле, чтобы минимизировать риски.