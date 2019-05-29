Испания: Хуан Карлос I уходит на покой

Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году, но до сегодняшнего дня продолжал принимать участие в различных торжествах, культурных, экономических и спортивных событиях. Он летал за границу, где ему устраивали теплые встречи как «спасителю испанской демократии», пишет noticia.ru.

О своем намерении отказаться от участия в подобных мероприятиях Хуан Карлос I официально сообщил своему сыну. Уйти на покой монарх собирается 2 июня - именно в этот день пять лет назад он отказался от престола в пользу Фелипе.