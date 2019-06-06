Испания: Хуан Карлос ушел на пенсию

Отказ от публичной жизни не помешает дону Хуану Карлосу оставаться членом королевской семьи, в которую также входят короли Филипп и Летисия, Донья София, принцесса Леонор и Инфанта София. Остальные родственники Филиппа VI, к примеру, его сестры Елена и Кристина, являются приближенными короля.

Дон Хуан Карлос также может появляться на официальных и праздничных мероприятиях, но уже не представляя Корону. Он сможет продолжать свою личную деятельность на общественных мероприятиях, как он это делал в последние годы, когда посещал семейные собрания, спортивные мероприятия и корриду.

Бывший глава государства сохранит почетный титул короля на всю жизнь, с обращением «Ваше Величество», что призвано «выразить благодарность за десятилетия служения Испании». Это было установлено в Указе о режиме титулов королевской семьи и регентов после отказа от престола, утвержденном в июне 2014 года как способ «продолжить путь исторических прецедентов и обычаев других монархий».

Дон Хуан Карлос не только останется королем, но и продолжит оставаться главнокомандующим Вооруженных сил в запасе. Это условие он принял, когда передал своему сыну роль верховного командующего армией, пишет espanarusa.com.

Что касается регулярных выплат, в 2018 году Дон Хуан Карлос получал вознаграждение в размере 194 232 евро. Король Фелипе VI определяет сумму, которую получает его отец и королевы Летисия и София, а также распределяет экономические ресурсы для развития их соответствующих институциональных программ.

После прекращения общественной деятельности сумма, выплачиваемая Дону Хуану Карлосу, может измениться, однако точное количество пока неизвестно.

Завершение публичной деятельности Хуаном Карлосом никак не повлияет на Донью Софию, которая продолжит представлять Королевскую семью.