Испания: Хуан Карлос встретился с саудовским принцем

На бывшего короля Испании Хуана Карлоса I обрушился шквал критики, после того как в прессе появился снимок, на котором он запечатлен с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Встреча была незапланированной и произошла на фоне скандала с недавним убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, в причастности к которому подозревают Эр-Рияд, пишет noticia.ru.

Фото появилось на официальной странице Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в Twitter и было растиражировано в испанской прессе. Пост в социальной сети сообщал, что представители королевских семей встретились в ОАЭ за кулисами финального раунда Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».

Партии Podemos и Izquierda Unida раскритиковали встречу. По словам представителя партии Podemos Пабло Эчинике, снимок оскорбляет испанцев, а лидер «Объединенных левых» Альберто Гарсон заявил, что эпоха монархии должна подойти к концу.

Королевские семьи Испании и Саудовской Аравии связывают давние дружеские отношения, что периодически вызывает полемику в обществе.