Испания и Франция укрепляют отношения

Пятница, 20 Январь 2023 Испания

Испания и Франция укрепляют отношения

Испания и Франция подписали договор о дружбе между двумя странами.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Барселоне договор о дружбе между двумя странами.

Соглашение предусматривает укрепление двусторонних отношений по таким вопросам, как миграция, оборона, энергетика. Во встрече приняли участие около 20 министров, пишет euronews..

Подобный договор у Испании есть только с Португалией, а у Франции -  с Германией и Италией.

Наблюдатели отмечают, что лидеры Испании и Франции пытаются укрепить свои позиции в ЕС:  Макрон стремится представить себя ведущим политиком континента после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель, а Санчес хочет, чтобы влияние Испании в Брюсселе расширилось после "брексита".

На этом фоне тысячи сторонники независимости испанской Каталонии провели в Барселоне акцию протеста против двустороннего саммита.

В конце года Педро Санчес заявил, что референдума о самоопределении Каталонии не будет. При этом глава правительства Каталонии Пере Арагонес отметил, что рассчитывает в будущем году достичь прогресса по этому вопросу.

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