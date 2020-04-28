Испания и Италия - страны, по которым больше всего скучают туристы

Вторник, 28 Апрель 2020 Испания Испания

Испания и Италия - страны, по которым больше всего скучают туристы

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом OneTwoTrip, рассказали, какие страны мечтают посетить снова.

В лидерах оказались Испания и Италия.

Оказалось, что любимые города и страны есть у 95 процентов опрошенных, отмечает РИА Новости. Среди стран, которые хочется посетить вновь, лидерами стали Италия и Испания – так ответили по 7% респондентов. Во Францию мечтают вернуться 6,1% путешественников. Турцию и Португалию выбрали по 5,2% опрошенных. Столько же назвали российские регионы – Алтай, Санкт-Петербург и места отдыха на Байкале, пишет noticia.ru.

Чуть меньше, 4,4% пользователей хотят снова отправиться на Бали, а 3,5% – в Грузию.

А еще 83,6% респондентов хотели бы увеличить количество поездок. Правда, деньги на эти цели начали откладывать всего 43%.

В исследовании в соцсетях приняли участие 2128 пользователей.

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