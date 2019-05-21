Испания и Россия договорились о взаимном признании дипломов

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ, на основании соглашения предлагается признать сопоставимыми ученую степень кандидата наук, предусмотренную государственной системой научной аттестации, присуждаемую в РФ, и ученую степень доктора (Titulo de Doctor), полученную в Испании.

"Соглашением устанавливается, что среднее общее образование и высшее образование, подтвержденное дипломами бакалавра, специалиста или магистра, полученное в Российской Федерации, и образование соответствующего уровня, полученное в Королевстве Испания, признаются сопоставимыми", - сообщили в министерстве.

Соглашением будет закреплено право лиц, имеющих документы о соответствующем образовании и квалификации, ученых степенях, на продолжение обучения или профессиональную деятельность в соответствии с полученным образованием и законодательством каждого из государств - участников соглашения и нормативной правовой базой Европейского Союза в отношении Королевства Испания.