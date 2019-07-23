Испания и Россия обсудили совместную борьбу с терроризмом

Вторник, 23 Июль 2019 Испания Испания

Испания и Россия обсудили совместную борьбу с терроризмом

Российские и испанские дипломаты обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам заседания российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию международному терроризму под сопредседательством замглавы МИД Олега Сыромолотова и гендиректора управления по вопросам внешней политики и безопасности МИД Испании Энрике Моры.

"Состоялся заинтересованный обмен оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз. Стороны обсудили широкий спектр вопросов антитеррористической повестки дня с акцентом на укрепление двустороннего взаимодействия на международных площадках и по линии профильных российских и испанских министерств и ведомств", - отметили в дипведомстве.

При этом особое внимание было уделено проблематике противодействия феномену иностранных террористов-боевиков, перекрытия каналов финансовой и других видов материальной подпитки терроризма, борьбы с распространением террористической идеологии и радикализацией, пишет noticia.ru.

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