Испания и Япония будут сотрудничать

Испания и Япония объединяют усилия, чтобы защитить свои коммерческие интересы и продолжать ловить акул-мако, прежде чем Cites – международная конвенция по защите животных, находящихся под угрозой уничтожения, – начнет создавать препятствия для коммерческой деятельности рыболовов.

Делегация японских рыбаков посетила Виго, чтобы обсудать вопросы рыбной ловли с представителями ассоциаций испанских рыболовов, городских администраций и коммерческих компаний.

Конвенция Cites пройдет в Шри-Ланке в мае этого года, и на ней испанская и японская делегации будут противостоять ограничениям по ловле акул, которые принесут экономические убытки рыболовному сектору обеих стран.

Представитель Испанской конфедерации рыболовов Cepesca Хавьер Гарат полагает, что Cites была создана для защиты слонов, иберийских рысей и других подобных животных и что акула-мако не должна входить в этот список, так же как и красный тунец, которого несколько лет назад безуспешно пытались признать исчезающим видом и который на сегодня восстановил свою популяцию.

При этом Испания и Япония осуждают тех, кто практикует убийство акул только для того, чтобы срезать их плавники, а затем бросает изувеченные тела акул обратно в море. Согласно информации Cepesca, этим занимаются в основном азиатские браконьеры, пишет espanarusa.com.

У акулы-мако короткие грудные плавники, а обитает она в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, Средиземном и Красном морях. В Испании ежегодный улов акул составляет 55 000 тонн, а в Японии – 30 000 тонн, и поэтому две страны разделяют взгляд на рыбную ловлю и стремятся защитить свои экономические интересы.