Испания: Iberia Express продает билеты по 7 евро

Понедельник, 01 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: Iberia Express продает билеты по 7 евро

Авиалиния Iberia Express празднует семилетие со дня открытия.

По этому случаю она запустила акцию, которая включает 7 тысяч билетов по всей Европе с тарифами от 7 евро.

Срок путешествия – до 26 октября. Среди акционных направлений – Сардиния, Миконос, Неаполь, Мальта, Берлин, Копенгаген, Амстердам и другие, пишет noticia.ru.

Обязательное условие для покупателей промо-билетов – участие в программе Club Express, к которой можно присоединиться бесплатно. К тарифу в 7 евро добавляются также сборы аэропорта. Акция распространяется исключительно на билеты, купленные на официальном сайте Iberia Express.

За семь лет работы авиакомпания выполнила 210 тысяч рейсов и перевезла более 28 млн пассажиров. К тому же, на протяжении последних пяти лет она неизменно становилась самым пунктуальным лоукостером мира.

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