Испания: Iberia готовит новое поколение женщин-пилотов

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: Iberia готовит новое поколение женщин-пилотов

Испанская авиакомпания Iberia запустила кампанию 'Quiero Ser' («Хочу быть»), основная цель которой - популяризация среди женщин профессий, связанных с гражданской авиацией.

В компании подчеркивают, что ищут не стюардесс, а будущих пилотов, инженеров и специалистов по безопасности, пишет noticia.ru.

Уже набралась группа из 35 девушек, которых сводили на экскурсию в штаб-квартиру Iberia и показали им технические помещения, ангары, мастерские, а также учебные симуляторы.

В авиакомпании подчеркнули, что хотели бы видеть больше женщин среди своих сотрудников, и помогут им освоить профессии, которые раньше считались сугубо мужскими.

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