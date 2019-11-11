Испания: Iberia готовит новое поколение женщин-пилотов

В компании подчеркивают, что ищут не стюардесс, а будущих пилотов, инженеров и специалистов по безопасности, пишет noticia.ru.

Уже набралась группа из 35 девушек, которых сводили на экскурсию в штаб-квартиру Iberia и показали им технические помещения, ангары, мастерские, а также учебные симуляторы.

В авиакомпании подчеркнули, что хотели бы видеть больше женщин среди своих сотрудников, и помогут им освоить профессии, которые раньше считались сугубо мужскими.