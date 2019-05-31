Испания: Iberia возобновляет полеты в Москву и Петербург

Пятница, 31 Май 2019 Испания Испания

Испания: Iberia возобновляет полеты в Москву и Петербург

Испанская авиакомпания Iberia возобновляет полеты в Россию.

С 31 мая вводятся прямые рейсы в Москву, а с 1 августа - в Санкт-Петербург.

Iberia будет четыре раза в неделю выполнять рейс Мадрид-Москва: по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. А с 1 августа число перелетов между двумя столицами возрастет до шести и будет запущен рейс Мадрид-Петербург (пять раз в неделю), пишет noticia.ru.

Сейчас на сайте авиакомпании билет туда и обратно можно купить за 190 евро. Билеты в Санкт-Петербург обойдутся в 287 евро. Также можно менять пункт отправления. Например, улететь из Мадрида в Москву, а вернуться из Петербурга.

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