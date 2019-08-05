Испания: Iberia вводит новую услугу

Понедельник, 05 Август 2019 Испания Испания

Испания: Iberia вводит новую услугу

Iberia вводит услугу Bag on Board: авиакомпания сама позаботится о ваших чемоданах.

У авиакомпании Iberia появилась новая услуга - Bag on Board (или просто BoB). Пока она доступна только в Мадриде и Барселоне для рейсов любых направлений, кроме США, Израиля и Сенегала, пишет noticia.ru.

Что дает BoB? Сервис позволяет собрать чемоданы, вручить их курьеру и полностью забыть о них до прилета в пункт назначения. Багаж забирают в любой точке Мадрида и Барселоны. Их отвозят в аэропорт, регистрируют и загружают в самолет.

Это избавляет не только от необходимости тащить чемоданы, но и от очередей в аэропорту. 

Чтобы воспользоваться услугой, нужно не позже, чем за день до вылета, подать заявку. Сделать это можно по телефону или через сайт Iberia. Стоимость услуги - 15 евро за первый чемодан и 5 евро за каждый последующий. То есть, например, багаж из трех чемоданов обойдется в 25 евро.

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