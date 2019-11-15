Испания: игорные дома будут штрафовать

Власти Мадрида намерены ужесточить наказания для игорных домов, где недостаточно следят за возрастом своих посетителей.

Сейчас в таких случаях штраф составляет 9 тыс. евро. И с 2017 года заведения были оштрафованы уже 64 раза. Но вскоре все станет гораздо серьезнее: штрафы увеличатся до 600 тыс. евро, пишет noticia.ru.

«Автономное сообщество Мадрид объявило войну лудомании», - заявил представитель регионального правительства Энрике Лопес.