Испания: игорные дома будут штрафовать

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: игорные дома будут штрафовать

В Мадриде игорные дома, куда пускают несовершеннолетних, будут штрафовать на 600 тыс. евро.

Власти Мадрида намерены ужесточить наказания для игорных домов, где недостаточно следят за возрастом своих посетителей.

Сейчас в таких случаях штраф составляет 9 тыс. евро. И с 2017 года заведения были оштрафованы уже 64 раза. Но вскоре все станет гораздо серьезнее: штрафы увеличатся до 600 тыс. евро, пишет noticia.ru.

«Автономное сообщество Мадрид объявило войну лудомании», - заявил представитель регионального правительства Энрике Лопес.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)