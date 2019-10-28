Испания: игрок «Осасуны» Гарсиа врезался в столб на своем Porsche

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: игрок «Осасуны» Гарсиа врезался в столб на своем Porsche

Полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия разбил свой автомобиль Porsche, наехав на фонарный столб.

— Улицы нашего города — это не трасса для испытаний на скорость. За нарушение придется заплатить, как это произошло накануне на улице Садар. В этот раз у нас не было никаких травм, но мы должны избегать такого поведения. Транспортное средство является средством передвижения, а не развлечения, — написал Twitter полиции Памплоны, опубликовав фотографию аварии.

Согласно источнику, 26-летний футболист избежал травм и уже готовится к предстоящему матчу чемпионата Испании против «Валенсии», пишет news.sportbox.ru.

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