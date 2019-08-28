Испания: игроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро

Среда, 28 Август 2019 Испания Испания

Испания: игроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро

Защитник «Барселоны» Херард Пике и хавбек команды Артуро Видаль выиграли на двоих 487 410 евро в покерном турнире.

В борьбе 1733 игроков футболистам удалось дойти до финального стола, где Пике занял второе место, выиграв 352 950 евро. Видаль стал пятым с прибылью в 134 460 евро, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, после двух стартовых туров чемпионата Испании «Барселона» набрала три очка и занимает девятое место. 31 августа сине-гранатовые на выезде сыграют с «Осасуной».

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