Испания: игроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро

В борьбе 1733 игроков футболистам удалось дойти до финального стола, где Пике занял второе место, выиграв 352 950 евро. Видаль стал пятым с прибылью в 134 460 евро, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, после двух стартовых туров чемпионата Испании «Барселона» набрала три очка и занимает девятое место. 31 августа сине-гранатовые на выезде сыграют с «Осасуной».