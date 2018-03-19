Испания: Inditex обогнал H&M по прибыли

Таким образом, текстильный гигант обошёл своего давнего конкурента, шведский H&M.

Рост прибыли Inditex в прошлом году был не столь стремительным, как в 2015 и 2016 году, однако превысил ожидания экспертов. H&M, в свою очередь, заработал в 2017 году 1,6 млрд евро, пишет noticia.ru.

Оборот испанской компании в прошлом году вырос на 9% до 25,3 млрд евро. 60% продаж пришлись на Европу. Также отмечается, что продажи в интернете составили 10%.

В 2017 году Inditex вложила 1,8 млрд евро в развитие торговой сети, в том числе, интернет-магазинов.

В прошлом году компания открыла 183 новых торговых точек, общее число которых в мире выросло до 7475. Основными рынками сбыта продукции Inditex, помимо Испании, являются Португалия, страны Северной Африки и Восточной Европы, а также Турция.