Испания: Инну Чурикову ограбили в аэропорту Мадрида

Вторник, 14 Январь 2020 Испания Испания

Испания: Инну Чурикову ограбили в аэропорту Мадрида

Неизвестные похитили сумку актрисы Инны Чуриковой в аэропорту Мадрида.

«Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу», — заявила Чурикова.

Неизвестные похитили у Инны Чуриковой и ее супруга режиссера Глеба Панфилова сумку, в которой находились их загранпаспорта, сообщает euromag.ru.

Чтобы улететь домой, паре пришлось обратиться в посольство. Помимо документов злоумышленникам достались кошелек, телефон и другие вещи на сумму 250 тыс. руб., о чем Чурикова уже сообщила полиции.

Инна Чурикова — народная артистка СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Она известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и другим. Глеб Панфилов — кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии.

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