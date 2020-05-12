Испания: Институт Сервантеса приглашает на онлайн-фестиваль

Институт Сервантеса и Испанская киноакадемия запустили новый онлайн-проект – цикл киносеансов «Смотрите классическое испанское кино дома»,#ClásicosContigo. В мае, июне и июле зрители смогут увидеть 11 фильмов известных испанских кинорежиссеров бесплатно и на языке оригинала.

В программе онлайн-фестиваля – картины Хуана Антонио Бардема, Луиса Гарсии Берланги, Луиса Бунюэля, Виктора Эрисе, Марио Камуса, Мончо Армендариса и Иманола Урибе, пишет euromag.ru.

Открыл цикл фильм Хуана Антонио Бардема «Смерть велосипедиста» (Muerte de un ciclista), снятый в 1955 году. Режиссер – родной брат актрисы Пилар Бардем, матери Хавьера и Карлоса Бардемов.

Далее в программе – «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» (1953), «Палач» (1963) и «Коровёнка» (1985) Луиса Гарсии Берланги. Черная трагикомедия «Палач» получила премию Международной федерации кинопрессы на Венецианском кинофестивале и приз советской кинокритики на Московском международном кинофестивале.

Узнать полное расписание можно на сайте Института Сервантеса. Каждую пятницу в 21.00 по московскому времени будет открываться новый фильм, который будет доступен в течение 48 часов. Ближайший – 15 мая, «Добро пожаловать, мистер Маршалл!». Пароль для доступа публикуется накануне сеанса. Показы проходят на видеоплатформе Vimeo.