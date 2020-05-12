Испания: Институт Сервантеса приглашает на онлайн-фестиваль

Вторник, 12 Май 2020 Испания Испания

Испания: Институт Сервантеса приглашает на онлайн-фестиваль

Институт Сервантеса приглашает на онлайн-фестиваль классических испанских фильмов.

Институт Сервантеса и Испанская киноакадемия запустили новый онлайн-проект – цикл киносеансов «Смотрите классическое испанское кино дома»,#ClásicosContigo. В мае, июне и июле зрители смогут увидеть 11 фильмов известных испанских кинорежиссеров бесплатно и на языке оригинала.

В программе онлайн-фестиваля – картины Хуана Антонио Бардема, Луиса Гарсии Берланги, Луиса Бунюэля, Виктора Эрисе, Марио Камуса, Мончо Армендариса и Иманола Урибе, пишет euromag.ru.

Открыл цикл фильм Хуана Антонио Бардема «Смерть велосипедиста» (Muerte de un ciclista), снятый в 1955 году. Режиссер – родной брат актрисы Пилар Бардем, матери Хавьера и Карлоса Бардемов. 

Далее в программе – «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» (1953), «Палач» (1963) и «Коровёнка» (1985) Луиса Гарсии Берланги. Черная трагикомедия «Палач» получила премию Международной федерации кинопрессы на Венецианском кинофестивале и приз советской кинокритики на Московском международном кинофестивале.

Узнать полное расписание можно на сайте Института Сервантеса.  Каждую пятницу в 21.00 по московскому времени будет открываться новый фильм, который будет доступен в течение 48 часов. Ближайший – 15 мая, «Добро пожаловать, мистер Маршалл!». Пароль для доступа публикуется накануне сеанса. Показы проходят на видеоплатформе Vimeo.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)