Испания: инструменты из бытовых отходов

Маракасы из йогурта, саксофоны и флейты из водопроводных труб, гитары, скрипки и виолончели из консервных банок и картонных коробок - это далеко не весь перечень музыкальных инструментов, которые изготавливает житель Мадрида Фернандо Солана. Он является представителем уже третьего поколения семьи Солано, занимающейся этим необычным бизнесом в небольшой мастерской, которая находится в столичном районе Маласанья.

Однако это не только способ заработать себе на жизнь; в рамках проекта La Musica del reciclaje Солана помогает детям и подросткам из малоимущих семей, проживающих в районе Вальекас и пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон. У мастера из Маласаньи насчитывается 14 учеников, которые уже начали изготавливать собственные инструменты из бытовых отходов. «Сырье» для работы они либо собирают сами, либо его приносят знакомые и соседи, пишет espanarusa.com.

Звучание этих инструментов, конечно же, отличается от звучания их классических версий, однако техника исполнения является той же самой. Дети играют на них с удовольствием и надеются когда-нибудь выступить на большой сцене. За примерами далеко ходить не надо - совсем недавно в Королевском театре Мадрида с большим успехом прошел концерт парагвайского детского оркестра, музыканты которого исполняли произведения мировой классики и современных авторов на музыкальных инструментах, сделанных из обычного мусора.