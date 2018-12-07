Испания: инвестиции в аэропорт Мадрида

Компания Air City Madrid Sur мечтает превратить аэродром Casarrubios del Monte (Toledo) вмеждународный аэропорт, ориентированный на гражданскую авиацию.

Casarrubios должен стать вторым аэропортом Мадрида после Barajas. Но для этого в развитие проекта необходимо вложить 1950 млн евро в три этапа (по подсчетам, вложения должны окупиться за 25 лет). Первоначальные инвестиции составляют 148 млн евро, пишет espanarusa.com.

В аэропорту пассажирам и перевозчикам планируют предлагать дополнительные услуги: аренду гостиничных номеров, а также ангары для технического обслуживания и хранения оборудования, в том числе провизии. В связи с этим Air City Madrid Sur не исключает привлечения инвесторов «с промышленным видением», что поможет поделить сумму вливаний с внешними инвесторами.

Air City Madrid Sur на данный момент готовы выделить 60% собственных средств. Партнеры проекта до перехода на внешнее финансирование готовы вложить 80 млн евро.

Инвесторами проекта являются организация European Flyers, специализирующаяся на обучении европейских пилотов, консультанты в инженерном деле Gamt и консультанты в области авиаперевозок Pasiphae. Президент компании Air City Madrid Sur, Gregorio Marañón, также стал инвестором проекта.

Первоначальные инвестиции в 148 млн евро пойдут на инфраструктуру: создание взлетно-посадочной полосы в 3200 м, терминала площадью 15 000 кв м, способного обслуживать до шести млн пассажиров в год, диспетчерской вышки, ангара по базовой эксплуатации, парковки. Все перечисленные объекты займут 70% площади аэродрома.

Аэропорт начнет строительство в 2020 году, и работы продлятся около трех лет. В данный момент идет подготовка и согласование всех необходимых документов. Возможно, к 2026 году, когда основной аэропорт МадридаBarajas достигнет предела своих возможностей (поскольку уже сейчас он страдает отперегруженности, особенно влетний сезон), его молодой конкурент станет спасением для пассажиров.