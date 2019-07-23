Испания: инвестиции в офисную недвижимость Барселоны на пике

Согласно исследованию консалтинговой компании CBRE, такие результаты удастся достичь благодаря зарубежным инвесторам. За первые шесть месяцев 2019 года в офисную недвижимость Барселоны вложили порядка 600 млн евро. За тот же период прошлого года сумма была заметно ниже – всего 130 млн евро, сообщает noticia.ru.

Из общего объема инвестиций только 8% поступило от местных компаний. Остальные 92% вложили зарубежные организации.