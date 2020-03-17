Испания: искусство, не выходя из дома

Музей Прадо

То, что мы не можем посетить музей Прадо в данный момент, не означает, что его внутренняя деятельность приостановлена. Эксперты музея готовы продолжать рассказывать об искусстве через социальные сети. На официальной странице в инстаграм @museoprado теперь еще чаще будут проводиться прямые включения, во время которых можно познакомиться с произведениями искусства, послушать лекции и устроить виртуальную прогулку по залам музея вместе с экспертами. Обычно прямые включения проходят в 10:00, но потом можно получить к ним доступ через IGTV. Кроме того, чтобы развивать виртуальный контакт с общественностью, эксперты музея занимаются разработкой плана образовательной деятельности в режиме онлайн. По хештэгу #PradoEducación можно найти уже существующие обучающие видео, а также отслеживать новые проекты, пишет espanarusa.com.

Музей Тиссена-Борнемисы

Музей Тиссена-Борнемисы также поддерживает идею оставаться активными в цифровом формате. Благодаря виртуальным турам на их официальном сайте https://www.museothyssen.org/ и странице в инстаграм @ museothyssen, можно наслаждаться постоянной коллекцией музея и временной выставкой работ Рембрандта. Социальные сети помогают пересматривать фото и видео материалы с прошлых выставок и мероприятий. По хэштегу #ThyssenDesdeCasa можно найти много интересной информации. На сайте, связанном с образовательными программами https://www.educathyssen.org/, не забывают также и про самых маленьких. Там можно найти даже видеоигры, связанные с искусством.

Музей королевы Софии

#ElReinaEnCasa - хештэг, под которым музей развивает свою деятельность в социальных сетях в эти дни. С помощью него можно получить доступ к видеозаписям со 170 выставок и 70 мероприятий, а также большому количеству аудиолекций о разных направлениях в искусстве и современных тенденциях. Для тех, кто любит читать, предлагается скачать публикации в формате PDF. Вся информация представлена на испанском языке. Отличная возможность подтянуть знание языка.