Испания: из фонтана в Луго пошло красное сухое

Фонтан построен в XVIII веке. Он находится на площади Пласа-дель-Кампо. В понедельник из трех его отверстий полилось красное сухое вино. Это «чудо» стало возможно благодаря стараниям виноделов Галисии и муниципальных властей.

Традиция наполнять местный фонтан вином вместо воды стала уже ежегодной и неизменно вызывает восторг у туристов, пишет noticia.ru.

К сожалению, фонтан с вином работает не бесконечно, а всего один день в году. В этот раз он бесплатно разлил 300 литров красного сухого.