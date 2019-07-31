Испания: из фонтана в Луго пошло красное сухое

Среда, 31 Июль 2019 Испания Испания

Испания: из фонтана в Луго пошло красное сухое

В Луго (Галисия) заработал фонтан с вином.

Фонтан построен в XVIII веке. Он находится на площади Пласа-дель-Кампо. В понедельник из трех его отверстий полилось красное сухое вино. Это «чудо» стало возможно благодаря стараниям виноделов Галисии и муниципальных властей.

Традиция наполнять местный фонтан вином вместо воды стала уже ежегодной и неизменно вызывает восторг у туристов, пишет noticia.ru.

К сожалению, фонтан с вином работает не бесконечно, а всего один день в году. В этот раз он бесплатно разлил 300 литров красного сухого.

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