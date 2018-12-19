Испания: из Кадиса выдворят 5000 голубей

Среда, 19 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: из Кадиса выдворят 5000 голубей

В Кадисе решили избавиться от засилья голубей в центре города на фоне жалоб со стороны владельцев ресторанов и отелей.

Жалобу подала ассоциация Horeca, в которую входят различные заведения Кадиса. Владельцы указывают на то, что голуби заполнили всю площадь Пласа-де-ла-Катедраль у Кафедрального собора, и обвиняют птиц в потере 20% прибыли. По их словам, "голуби отбирают у посетителей еду и повсюду гадят", а официантам приходится постоянно убирать их экскременты. В объединении добавляют, что из-за взаимодействия с голубями у посетителей могут возникнуть проблемы со здоровьем, пишет noticia.ru.

Впервые вопрос был поднят еще два года назад. На этот раз Совет Кадиса согласился, что популяция голубей, которая оценивается в 8 тысяч особей, в 2-3 раза превышает допустимую. Около 5 тысяч птиц планируют перевезти в течение следующего года в Рибарроха-дель-Турия в Валенсии.

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