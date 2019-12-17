Испания: из Мадрида в Барселону за 10 евро

Вторник, 17 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: из Мадрида в Барселону за 10 евро

Стали известны цены ЖД-билетов на новые бюджетные поезда AVE.

Минимальная стоимость билетов на поезд Мадрид-Барселона составит 10 евро.

Максимальная — 60 евро. За ребёнка (младше 14 лет) нужно будет заплатить 5 евро, пишет noticia.ru..

AVE «лоукост» начнут курсировать 6 апреля наступающего года. В железнодорожной компании Renfe уверены, что услугами новых составов будет пользовать миллион пассажиров в год. Ожидается, что новыми пассажирами станут люди, которые сейчас предпочитают передвигаться между двумя городами на машине, а также большие компании и семьи.

Новые поезда будут рассчитаны на большее количество посадочных мест, а некоторые услуги будут упразднены. Кроме того, поезда «лоукост» будут ходить чаще обычных, пишет noticia.ru.

Темы: Туризм  Мадрид  Барселона

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