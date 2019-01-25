Испания: из монастыря в Кадисе украли 10 тысяч евро

В своём заявлении в полицию монахини рассказали, что дверь в помещение, которое используется как кабинет, была взломана. По информации Diario de Cádiz, деньги были разделены на несколько конвертов, которые лежали в комоде. Известно, что средства поступили от продажи рождественских сладостей и были предназначены для оплаты товаров и услуг, пишет noticia.ru.

В правоохранительных органах сообщают, что кража была совершена утром в воскресенье. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как отмечается в районной прессе, деньги исчезли во время церковной службы, и монахини заметили пропажу лишь по её окончании.