Испания: из монастыря в Кадисе украли 10 тысяч евро

Пятница, 25 Январь 2019 Испания Испания

Испания: из монастыря в Кадисе украли 10 тысяч евро

Монахини Конвента Сан-Кристобаль и Санта-Рита в Медина-Сидония (Кадис) обратились в Гражданскую гвардию, после того как из одной из комнат было украдено 10 тысяч евро.

В своём заявлении в полицию монахини рассказали, что дверь в помещение, которое используется как кабинет, была взломана. По информации Diario de Cádiz, деньги были разделены на несколько конвертов, которые  лежали в комоде. Известно, что средства поступили от продажи рождественских сладостей и были предназначены для оплаты товаров и услуг, пишет noticia.ru.

В правоохранительных органах сообщают, что кража была совершена утром в воскресенье. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как отмечается в районной прессе, деньги исчезли во время церковной службы, и монахини заметили пропажу лишь по её окончании.

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