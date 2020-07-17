Испания: из-за коронавируса истребят более 90 тыс. норок

По словам министра сельского хозяйства и животноводства арагонского правительства Хоакина Олона, эта мера стала вынужденной. На ферме у 87% животных был обнаружен COVID-19, причем заболевание протекало бессимптомно. В мае ферму закрыли, так как диагноз был подтвержден у 14 работников. Тогда у норок не нашли коронавируса. Но повторное тестирование, проведенное уже в июле, выявило почти 90% зараженных животных.

При этом медики до конца не уверены, что вирус передавался от человека к норкам или наоборот.