Испания: из-за коронавируса истребят более 90 тыс. норок

Пятница, 17 Июль 2020 Испания

Испания: из-за коронавируса истребят более 90 тыс. норок

Власти Арагоны одобрили истребление почти 93 тысячи норок на ферме в муниципалитете Ла-Пуэбла-де-Вальверде.

По словам министра сельского хозяйства и животноводства арагонского правительства Хоакина Олона, эта мера стала вынужденной. На ферме у 87% животных был обнаружен COVID-19, причем заболевание протекало бессимптомно. В мае ферму закрыли, так как диагноз был подтвержден у 14 работников. Тогда у норок не нашли коронавируса. Но повторное тестирование, проведенное уже в июле, выявило почти 90% зараженных животных.
При этом медики до конца не уверены, что вирус передавался от человека к норкам или наоборот.

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