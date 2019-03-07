Испания: изменения в правилах приема в школы Мадрида

Эти баллы не имеют отношение к его способностям и знаниям, но число которых влияет на вероятность поступления именно в выбранную школу.

Баллы начисляются за некоторые факторы, такие как удаленность места проживания от школы, наличие братьев и сестер среди учеников данного учебного заведения, наличие родителей в числе преподавателей, многодетность семьи и другие.

На сегодняшний день будущие ученики получают только общие 10 баллов за то, что один или несколько братьев и сестер уже учатся в их школе или если кто-то из родителей там работает. После внесения изменений ребенок, у которого оба родителя преподают в этой школе, получит 10 баллов за каждого из них, сюда же прибавятся 10 баллов за каждого брата и сестру, если таковые имеются.

Родители, входящие в Ассоциацию многодетных семей Мадрида, назвали эту новость позитивной, но отмечают, что возможность набрать больше баллов таким способом окажется бесполезной без регулирования возможных отклонений от дозволенного количества учеников в каждом классе. Ныне действующий норматив не позволяет иметь больше 25 учеников в одном классе начальной школы. До 2018 года законодательство позволяло в случае необходимости повысить количество учеников на 20% от установленного норматива, однако в прошлом году было принято решение о снижении этой цифры до 10%.

Среди изменений в правилах приема в школы Мадрида, которые вступят в силу с нового учебного года 2019/2020, есть также внедрение единой общественной жеребьевки, которая будет организовываться и проводиться Советом по вопросам образования, чтобы разрешить возможные споры при наличии одинаковых баллов у претендентов на одно учебное место. «Нововведение будет применено для всех государственных учебных заведений. Акцент делается именно на единой жеребьевке, в отличие от текущей модели, согласно которой каждая школа проводила собственную жеребьевку», – поясняют представители Совета. Эти изменения будут применяться в 2000 начальных, средних, высших и специальных учебных заведениях, финансируемых за счет государства. Период подачи заявлений начинается после пасхальных школьных каникул. Как и в прошлом году, заявки могут быть поданы через интернет, пишет espanarusa.com.

В настоящее время в регионе Мадрид насчитывается 7000 семей, которые входят в категорию специальных, то есть имеют пять или более детей. Ассоциация многодетных семей, защищающая их права, предложила ряд собственных поправок к указу, регулирующему свободу выбора учебного заведения. Среди предложенных ими поправок, помимо дифференцированной оценки количества братьев и сестер, учащихся в той же школе, которая в конечном итоге была внесена в закон, входило также применение такого показателя, как доход на душу на каждого члена семьи, а не доход семьи в целом. Однако данная поправка не была принята.

В Совете по вопросам образования отмечают, что 93,6% детей в этом учебном году получили место в школе, выбранной их семьей в качестве первого варианта. В 2006–2007 годах этот показатель составлял 80,5%.