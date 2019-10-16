Испания: известный предприниматель откроет в Аликанте отель

Один из самых известных «строительных» бизнесменов Испании Trinitario Casanova (Мурсия, 1964), владелец Baraka Group, достиг договоренности с владельцами здания, в котором размещался кинотеатр Ideal в Аликанте, о покупке недвижимости и дальнейшем преобразовании его в отель.

Историческое строение, внесенное в Catálogo de Protecciones de Alicante (перечень охраняемых зданий Аликанте), расположено в центре города на проспекте Constitución. Компания-строитель для участия в конкурсе представила проект с учетом всех нормативных требований, применяемых для таких строений. В результате реконструкции стоимостью от 8 млн до 10 млн евро, здесь планируется создать современную гостиницу на 80 номеров.

Чтобы «заполучить» желаемый объект, Trinitario участвовал в торгах, которые начинались с 5 млн евро. Все представленные на конкурс проекты предполагали покупку старого кинотеатра Ideal Cinema с целью последующей его передачи арендатору под гостиницу. Таким арендатором может стать один из операторов, например, NH Hoteles, который будет управлять и эксплуатировать новый отель. Пока неизвестно, какая именно из групп управления отелями возьмется за работу после окончания строительства, пишет espanarusa.com.

В последние месяцы фамилия предпринимателя из Мурсии уже попадала в заголовки газет. Так, бизнесмен неожиданно объявил о покупке прав 1000 инвесторов, у которых 70 лет назад в районе Chamartín в Мадриде была экспроприирована земля. Казанова будет бороться за восстановление их прав и в дальнейшем строительства здесь жилого комплекса.

Baraka Properties в настоящее время продвигает проект доступного жилья Veta by Baraka в Мурсии. Общий объем инвестиций составит шесть миллионов евро, что позволит построить 50 единиц жилья стоимостью от 71,9 тыс. евро в жилом районе La Ñora, в непосредственной близости к столице автономии.

Veta by Baraka, включает в себя два строительных блока, в каждом из которых 25 квартир. Работы уже начались, и в 2020 году будет сдан первый блок. Квартиры на первых этажах имеют доступную цену: квартиры с 2 и 3 спальнями будут стоить до 90 тыс. евро. Также здесь будут представлены 4 пентхауса с бассейном на крыше.

Еще одной значительной инвестицией, которую миллионер сделал в этом году, стала покупка за 20 млн евро здания Casa Cerdá - самого узнаваемого здания в Мурсии.

Недавно группа инвестировала 60 млн евро в строительство двух небоскребов в Торревьехе, в которых разместятся более 130 квартир и 250 туристических апартаментов. Проект будет реализован в двух высотках по 26 этажей на проспекте Dr. Gregorio Marañon на набережной, рядом с парком Doña Sinforosa. Один дом будет полностью предназначен для жилья, второй будет использоваться под отель. Общая полезная площадь постройки составит 32 тыс. м2. При этом установленная цена в 7 тыс. евро за м2 в престижном пентхаусе, является одной из самых высоких стоимостей жилья в этом регионе.