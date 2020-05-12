Испания: Йович едва выжил после падения со стены дома

Вторник, 12 Май 2020 Испания Испания

Испания: Йович едва выжил после падения со стены дома

Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, упав со стены дома в Белграде.

Изначально СМИ сообщили, что футболист получил перелом внесуставной пяточной кости правой стопы во время тренировки дома. Но источник, близкий к семье Йовича рассказал, что травма была получена при других обстоятельствах.

-Он едва выжил! Он упал со стены, я не знаю, как вам это объяснить, и я не очень понимаю, как ему это удалось. По сути, все произошло случайно, — приводит слова news.sportbox.ru.

Ожидается, что на восстановление сербскому форварду потребуется не меньше трех месяцев.

В нынешнем сезоне Йович провел за «Реал» 22 матча и забил 2 мяча.

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