Испания: как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом

Четверг, 14 Май 2020 Испания Испания

Испания: как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом

Дерматологи из больницы Hospital Universitario de Mostoles в Мадриде и Hospital Plato в Барселоне выявили группы симптомов заболевания со стороны кожи.

Последняя может реагировать на коронавирусную инфекцию несколькими способами. Они могут определять тяжесть заболевания, пишет rg.ru.

У 19 процентов пациентов изменения на коже напоминали обморожение. Такой симптом чаще встречался у молодых людей с легким течением заболевания. Было отмечено, что похожая на обморожение реакция на COVID-19 без лечения проходила в течение 12-20 дней.

Еще у 9 процентов обследованных на теле распространялись везикулярные высыпания, напоминающие сыпь при ветрянке. Этот симптом был связан с умеренным течением заболевания, которое часто сопровождалось кашлем и лихорадкой.

Около 19 процентов пациентов страдали от симптомов "крапивницы". В этом случае высыпания на коже вызывали зуд и шелушение. В основном, такая реакция на вирус проявлялась у тяжелых пациентов. Самым опасным кожным симптомом у заболевших был некроз. Он чаще всего развивался на пальцах рук и ног, вокруг носа, подбородка и ушей.

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