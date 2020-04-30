Испания: как помочь закрытым барам и ресторанам

Бары и рестораны, как и представители многих других сфер, проживают свои мрачные времена. Кто-то из них смог освоить доставку еды на дом, но не всем доступен такой вариант. Поэтому появляются специальные платформы, где постоянные посетители могут помочь любимым заведениям снова открыться после окончания карантина, уже сейчас оплачивая свои будущие посещения. Самой известной платформой является SalvemosNuestrosRestaurantes.es. Заглянув туда, все желающие могут приобрести предоплаченные абонементы, которые можно будет потратить сразу после их открытия. На данный момент было добавлено 1500 учреждений, которые на всех собрали более 250 000 евро. Инициатива открыта для всех ресторанов и баров Испании без необходимости платить комиссию, пишет espanarusa.com.

Среди тех, кто присоединился, есть также заведения, отмеченные звездами Мишлен, такие как Cocina Hermanos Torres, Echáurren и La Salita. В списке можно найти и множество небольших семейных заведений, которым приходится труднее всего. Многие присоединившиеся участники рассказывают, что как раз перед карантином они начали расширяться, но случившийся кризис разрушил их амбициозные планы. «Будущее кажется довольно неопределенным, но видя, как люди решают заранее оплатить свои будущие ужины в нашем ресторане, демонстрирует нам, как они ценят нашу заботу, которую мы вкладываем в каждое блюдо, и благодарят нас таким способом», - рассказывает шеф-повар Карлос Мальдонадо, победитель MasterChef España в 2015 году и владелец ресторана Raíces в Талавере (Толедо).

Платформа Adopta un Bar создана для баров, где главным героем в основном является не еда, а напитки. «Вы загружаете свое предложение на сайт, и клиенты, чаще всего постоянные, бронируют и платят за заказы, которые будут поданы им, когда мы вновь откроемся», - объясняет Чема Гарсия из мадридского бара Casa Filete. Веб-сайт также не взимает какую-либо комиссию с участников. На данный момент на всех уже собрано более 60 000 евро, что поможет каждому бару иметь возможность вложиться в дальнейшее развитие.